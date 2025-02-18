Ankara Keçiören Belediyesi, engelli bireyleri desteklemeye devam ediyor. Ankara sokaklarını renklendirmesiyle bilinen, engel tanımayan sanatçı Muhammed Yalçın’ın birbirinden özel resimlerinden oluşan sergisi Estergon Türk Kültür Merkezi’nde Keçiörenlilerle buluştu.ANKARA (İGFA) - 30’u aşkın resmin yer aldığı sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Tablolar renk cümbüşü ile bakanların gözlerini alırken, keman ve çellodan oluşan klasik müzik dinletisi ise sanat severlerin kulaklarının pasını sildi.

Sergi açılışını gerçekleştiren Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu ve Av. Serkan Bedirhanoğlu sanatçı Muhammed Yalçın ile sergiyi gezdi. Engelli bireylere en büyük desteğin aile bireyleri olduğunun altını çizen baba Hasan Yalçın, “Biz oğlumuzun yeteneğini özel eğitim merkezinde eğitim görürken oraya davet edilen bir resim öğretmeni sayesinde keşfettik.

Oradan dört arkadaş yola çıktılar ama sadece Muhammed kaldı. Çünkü diğer öğrencilerin aileleri çeşitli sebeplere bağlı olarak evlatlarına destek olamadı.

DESTEK OLMAK GÖREVİMİZ

Engellerin aslında zihnimizdeki duvarlar olduğunun altını çizen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Av. Serkan Bedirhanoğlu, “Engeller insanların düşünce dünyalarındadır. Engelli bireylere verilen destek onların yolunu açmak bizlerin görevidir. Sanata, sanatçıya, engelli vatandaşlara ve tüm Keçiörenlilere hizmet etmeye devam etmek boynumuzun borcu” dedi.