Ankara’da bir iş yerinde ele geçirilen 4 milyon 250 bin lira değerindeki 27 bin 760 adet kaçak kozmetik ürün, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi deposunda sergilendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurda yasadışı yollarla getirilmiş ve yasal satış görünümü verilerek piyasaya sürülmesi planlanan kozmetik ürünlerin saklandığı iş yerine baskın düzenledi. Çankaya’da söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 27 bin 760 adet kaçak kozmetik ürünü ele geçirilirken, A.O. isimli bir kişi gözaltına alındı. 4 milyon 250 bin lira değerindeki kaçak malzemeler, Kaçakçılık Şube deposunda gazetecilere sergilendi.