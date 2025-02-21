Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir eğitim uçağı, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgilere göre, çift motorlu bir eğitim uçağı uçuş sırasında motor arızası yaşadı. Pilot, uçağın güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için en uygun alanı belirleyerek tarlaya yöneldi. Yüksek Hızlı Tren hattına yakın bir bölgede tarlaya başarıyla inen uçağın pilotları kazadan yara almadan kurtuldu. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, uçağın teknik arızasının nedenine dair araştırmaların sürdüğü öğrenildi.