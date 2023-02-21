Ankara’nın Sincan ilçesinde gönüllülerin yardımlarıyla açılan mağazadan depremzedeler ücretsiz olarak faydalanıyor.

Ankara’nın Sincan ilçesinde gönüllülerin yardımlarıyla açılan mağazadan depremzedeler ücretsiz olarak faydalanıyor.

Sincan İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde gönüllülerin yardımları ile açılan mağazadan depremzedeler ihtiyaçlarını karşılıyor. Açılan mağazada depremzedeler için kıyafet, ev eşyası ve erzak yardımları yapılıyor. Mağazadan ihtiyaçlarını karşılayan depremzede Mehmet Dal yardımlar için teşekkür ederek, “Kahramanmaraş Afşin ilçesinden geliyoruz. Kardeşimin yanında kalıyorum. Bir hafta oldu geleli. Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin. Bütün depremzede arkadaşları bekliyoruz. Ne ihtiyaçları varsa burada mevcut. Her şey mevcut. Kahramanmaraş’ta oturuyorduk. Binamızda orta hasar var” şeklinde konuştu.

“Bugün bu kardeşlerimize gelen yarın Allah göstermesin bizim başımıza gelebilir”

Bu olayın kendi başlarına da gelebileceğini ve hassas olunması gerektiğini belirten Kaan Özdemir, “Mağazamızda sıfır ve ikinci el kıyafetlerimiz var. İkinci el kıyafetleri değerlendiriyoruz. Kullanılamayacak durumda olanları geri dönüşüme gönderiyoruz. Kullanılabilecekleri değerlendiriyoruz. Şu anda deprem bölgesinden gelen arkadaşlara hizmet veriyoruz. Mağazada kıyafetlerimiz, ev eşyalarımız ve erzaklarımız var. Bugün bu kardeşlerimize gelen yarın Allah göstermesin bizim başımıza gelebilir. Biz en son aile kalana kadar yardımlarımıza devam edeceğiz. Fırsatçı insanlar çok fazla. Şu anda Sincan ve Etimesgut’ta ev kiraları 10 bin lirayı geçmiş durumda. Bu insanlara yardımcı olmamız lazım. Ücretsiz verin demiyoruz ama ederi ne ise onu isteyin. Depremden önce 100 lira olan battaniyeler şu anda 400 lira. 150 lira olan çocuk mamaları 350 lira şu anda. Bu insanları anlamamız lazım. Lütfen herkes gelen kardeşlerimize elinden geldiğince yardımcı olsun. Maddi imkanları olmayanlarda manevi olarak yardımcı olabilir. Bugün evimize 4 ekmek değil de 3 ekmek alıp o bir ekmeği de depremzedelerle paylaşabiliriz. Çocuk bezi, mama, erzak gibi malzemelerimiz gönüllüler tarafından karşılanıyorlar. Elimizden geldiğince depremzedeleri boş çevirmemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.