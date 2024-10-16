Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tüm Türkiye’yi kapsayan “Hayatımız Cumhuriyet” fotoğraf sergisi düzenliyor.

ABB, Cumhuriyet’in 101. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutlamaya hazırlanıyor. 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde Türkiye’nin 81 ilinden gönderilecek “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflarla “Hayatımız Cumhuriyet” konulu fotoğraf sergisi ve dijital medya filmi oluşturulacak. Vatandaşlar fotoğraflarını https://www.mansuryavas.com.tr/cumhuriyetvesen/ adresine gönderebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim’in 101. yılını Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kutlamalardan ilham aldığı etkinliklerle dört gün boyunca kutlayacak. 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde, 1924 yılında yapılan ilk resmi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının heyecanı canlandırılacak.

“101 Yıl sonra da aynı heyecanı tüm Türkiye’de hissediyoruz”

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun” sözünden ilham alarak bu yıl da aynı coşkuyu tüm Türkiye’de hissettirmeye çalıştıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük armağanı, ‘En büyük bayram’ diyerek bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’imizin yıldönümü için bu yıl da çok büyük bir coşku içindeyiz. 29 Ekim 1923’te ilk olarak Ankara’da yankılanan ve ertesi sabah kadın, erkek, genç, yaşlı ellerinde bayraklarla ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyerek candan, samimi kutlamalar yapan büyük Türk milletinin o kenetlenmiş ruhunu, 101 yıl sonra da aynı heyecanla tüm Türkiye’de hissediyoruz. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a 81 ilimizden sizlerin bu coşkusunu Cumhuriyet’imizin doğduğu, kuvvet bulduğu, Türkiye’mizin kalbi Ankara’da sizlerle birlikte taçlandırmak istiyoruz. Cumhuriyet’in değerlerini, asırlık kazanımlarını sizin ‘en büyük bayramınızı anlatan ‘Cumhuriyet ve Sen’ temalı fotoğraflarınızı bizlerle paylaşın, hazırlayacağımız ‘Hayatımız Cumhuriyet’ fotoğraf sergisi ve dijital medya filminde gelin hep birlikte olalım” dedi.