Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.G. isimli şahsın piyasaya tarihi sikke sürerek haksız kazanç sağlayacağı bilgisine ulaştı. Gerçekleştirdikleri operasyonla U.G.’yi tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalayan ekipler, şahsın üzerinde yaptıkları aramada çeşitli dönemlere ait 65 adet sikke ele geçirdi.

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