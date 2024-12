Ankara Keçiören Belediyesi Pati Yaşam Köyü’nde 3 can dost daha sıcak yuvasına kavuştu.ANKARA (İGFA) - Barınakta misafir edilen köpekleri sahiplenen Şilan Özkan (23), Berzan Özkan (23) ve Uğur Özkan (28) isimli hayvanseverlerin mutlulukları gözlerine yansırken, tüm can dostların sıcak bir yuvaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, satın alma sahiplen mesajı verdiler. Sokak hayvanlarını misafir ettiği için ve yuva bulmalarına aracı olduğu için Keçiören Belediyesine teşekkür eden hayvanseverler, imkânı olan herkesin sokak hayvanlarını sahiplenmesi tavsiyesinde bulundular.

Barınakta can dostlar bakım ve gözetim altında

Sokak hayvanlarını sahiplendirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Keçiören Belediyesi, sahipleri tarafından sokağa terk edilen ya da sokaklarda zor şartlarda yaşayan can dostlar için sıcak yuva bulmaya devam ediyor. Son olarak 3 sokak köpeğinin sahiplendirildiği Pati Yaşam Köyü’nde, sahiplendirme yapılmadan önce can dostların bakım ve tedavileri yapılıyor. Hemogram cihazı, biyokimya analiz cihazı, ultrason cihazı, yoğun bakım üniteleri ve her türlü yumuşak doku ameliyatlarında kullanılacak ekipmanları içinde barındıran Pati Yaşam Köyü Veteriner Kliniği’ndeki veteriner hekimler sokak hayvanlarının tüm tedavileri için seferber oluyor.