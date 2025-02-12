Ankara Keçiören’deki cami ve mescitlerde hem iç hem de avlu temizliği gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Vatandaşların gönül rahatlığıyla, temiz bir ortamda ibadet etmeleri için ibadethanelerin temizliğini aralıksız sürdüren Keçiören Belediyesi, Berat Kandili öncesi ilçe genelinde bulunan ibadethanelerin detaylı temizliğini yaptı. Belediye ekiplerince sürdürülen temizlik çalışmalarıyla camilerin içi süpürülüp silinirken aynı zamanda çevre temizliği de gerçekleştirildi. Temizlik sonrası ise camilere gül suyu sıkıldı.

BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Keçiörenlilerin Berat Kandili’ni tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Ülkemiz ve tüm insanlık için huzur, mutluluk ve barış dolu günler diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun” dedi.