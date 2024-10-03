Ankara’daki Başkent Millet Bahçesi’nde Bolu Tanıtım Günleri düzenlendi. Etkinlikte stant açan Bolu Koru Hotels, şehrin yöresel lezzetlerini tanıtarak, konaklama imkanları hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Ankara’da Bolu rüzgarı esiyor. Bolu’nun yöresel ve kültürel öğeleri, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tanıtım Günleri’nde vatandaşın beğenisine sunuldu. Etkinlik alanında stant açan Bolu Koru Hotels’in Pazarlama ve Satış Koordinatörü Hikmet Yeşilkaya, “Çukurambar ve Sincan’da iki tane hastanemiz mevcut. Bolu Koru Hotels olarak burada yer alıyoruz. Bolu’muzun gastronomi yönünden lezzetlerini, otelimizin imkanlarını Ankara’daki dostlarımıza aktarıyoruz. Fuara gerçekten yoğun bir katılım var. Bunu da bir fırsat bilerek değerli dostlarımızı bu fuara davet ettik. Havanın da çok güzel olduğu bir döneme denk geldi. Bolu gastronomisini ve otelimizi yakından takip eden ve bilgi almak isteyen dostlarımızı fuara davet ediyoruz” dedi.