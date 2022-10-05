Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki ev arkadaşı arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde iki ev arkadaşı arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Başçavuş Sokak’ta bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ev arkadaşı olan iki trans birey arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cenk T.C., Ezgi A.’yı bıçakladı ve kapıyı üzerine kilitleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçak darbelerinin ardından yere yığılan Ezgi A., sürüklenerek balkona çıktı ve bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle balkona çıkarak eve girdi ve kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ezgi A. hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.