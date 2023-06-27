Ankara’nın Etimesgut ilçesinde berber ile vatandaş arasındaki tartışma büyüdü. Berber bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022’nci Cadde’de meydana geldi. 28 yaşındaki Mücahit Altay ile 47 yaşındaki berber Serdar Ertürk’ün arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Altay, berber Ertürk’ü bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Berber Ertürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken olay yerinden ayrılmayan Altay, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.