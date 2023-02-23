Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Ankara’da bulunan depremzedelere Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı berber ve kuaförlerden oluşan gönüllü kişiler ücretsiz olarak kişisel bakım hizmeti verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Ankara’da bulunan depremzedelere Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı berber ve kuaförlerden oluşan gönüllü kişiler ücretsiz olarak kişisel bakım hizmeti verdi.

Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı berber ve kuaförlerden oluşan gönüllü bir grup Güdül ilçesinde bir termal otelde bulunan depremzede ailelerin saç sakal kesimini gerçekleştirdi. Beypazarı Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Sayıl, "Berber ve kuaför meslektaşlarımla istek üzerine afetzede ailelerin saç sakal bakımlarını bulundukları otele giderek ücretsiz gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Afetzedelere kapılarını açan termal otelde 200 kişi konaklıyor.