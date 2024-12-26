Ankara’da belediye otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Sincan ilçesi Malıköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, manevra yapan tırın dorsesi, o sırada virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden yolculardan A.K.’nin (48) cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yaralanan S.Y. (20) adlı kadın yolcu ise ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

“Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi”

Kazaya tanık olan Arda Sarı, “Tır manevra yaparken araya otobüs şoförü girmiş. Bunun üzerine tır otobüse çarpmış. Kaza sonucu bir kişi vefat etmiş. Geldiğimizde etraf çok kalabalıktı. Yolcu arkada tek oturuyormuş. Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi. 1 kişi de yaralanmış, onu da hastaneye götürdüler” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.