Ankara’nın Çankaya ilçesinde Amerika uyruklu James Link Hanvey balkondan evine girmeye çalıştığı esnada dengesini yitirerek balkonla duvar arasındaki bosluğa düşerek hayatını kaybetti.

Olay gece saat saat 00.05 sıralarında Çankaya İdaresi Mustafa Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Amerika uyruklu James Link Hanvey (72) alkollü vaziyette ikametinin bulunduğu balkon kısmına gelerek, balkondan evine girmeye çalıştığı esnada dengesini yitirerek balkonla duvar arasındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldığı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.