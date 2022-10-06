AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlenen ‘Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde Akçaabat Horonunu sergileyen Akçaabat Kız-Erkek Folklor Ekibi, büyük alkış topladı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik düzenlenen ‘Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde Akçaabat Horonunu sergileyen Akçaabat Kız-Erkek Folklor Ekibi, büyük alkış topladı.

Büyükşehir Belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yüz bin ve üzerindeki ilçe belediyelerinden 145 belediyenin katıldığı Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde yerini alan Akçaabat Belediyesi, alanda kurduğu stantla göz doldurdu. Standı ziyaret edenler, Akçaabat’ın simgesi haline gelen ve dünya şampiyonluğu olan Akçaabat Horonu ve davul zurna ile karşılandı. Ayrıca ziyaretçilere Akçaabat’a ait un helvası ve fındık ikram edildi. Ziyaretçilere Akçaabat’ı tanıtan çeşitli hediyeler de verildi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen gençlere yönelik proje yarışmasında Akçaabat Belediyesi ödül aldı. AK Parti Genel Merkezi tarafından Belediyelerin gençler için yaptığı projeler değerlendirildi. Tüm belediyelerin ilettiği projeler arasından Akçaabat Belediyesi’nin lise öğrencilerini ziyaret ederek onlarla gerçekleştirdiği sohbet programlarının yer aldığı ‘Gençleri Dinliyoruz; Gençlere Değer Veriyoruz’ adlı projesi ödüle layık görüldü. Projeye dair ödülü AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’e takdim etti. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye minyatür tarihi Ortamahalle Evi maketi hediye etti.

Akçaabat’ın tanıtımına büyük önem veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, fırsat buldukları her alanda ulusal ve uluslararası tüm platformlarda Akçaabat’ın tanıtımına yönelik tüm organizasyonlara katılmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Başkan Ekim, “Ankara Başkent Millet Bahçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan Tam Bana Göre Gençlik Festivali’ne özenle hazırlanarak katıldık. Burada Akçaabat’ı her yönüyle tanıtan bir stant kurduk. Standımıza gelenlere yöresel lezzetlerimizi tattırıyoruz, onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Tüm misafirperverliğimiz ve güler yüzlü gönülden sohbetlerimizle tüm ziyaretçilerimizi karşılıyoruz. Festival boyunca standımızı ziyaret eden tüm vatandaşlarımız burada davul, zurna ve kemençe eşliğinde Akçaabat Horonu izleme imkanı buluyor. Hatta horon halkasına dahil olarak birlik, beraberlik, bütünlük ve dostluk içerisinde gönüllerince eğlenebiliyorlar” dedi.