Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yangın riski nedeniyle akaryakıt istasyonlarını sıkı denetime aldı.

ABB, yangın risklerini en aza indirmek için kent genelindeki akaryakıt istasyonlarını mercek altına aldı. İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Ankara’daki akaryakıt istasyonlarının yangın güvenliği önlemleri tek tek inceleniyor. İşletmelerin güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve halk güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler periyodik olarak devam edecek. Son zamanlarda yaşanan yangın felaketlerinin ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle ABB İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri akaryakıt istasyonlarında kapsamlı denetimler başlattı. Muhtemel riskleri en aza indirmek için kent genelindeki akaryakıt istasyonlarında yangın güvenliği başta olmak üzere çevre ve halk sağlığına yönelik önlemlerin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığı inceleniyor.

Ankara itfaiyesi ve zabıtası sahada

İtfaiye ekipleri, istasyonlarda bulunan yangın söndürme cihazlarının son kullanma tarihleri, hidrantların çalışır durumda olup olmadığı ve acil durum eylem planlarının hazırlığı gibi kritik konularda denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri ise, istasyonların ruhsat ve işletme şartlarını kontrol ederek yasalara uygun olmayan durumlara karşı önlem alıyor.