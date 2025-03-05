Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Şaşmaz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Köprü üzerinde Batıkent istikametinde seyir halinde olan araçlar trafik çevirmesinde bekleyen araçlara çarptı. Kazaya 9 araç karışırken araçlardan birisi ise ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi çevre hastanelere sevk edilirken yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar kurtartıcı ile kaldırıldı.

Kaza hakkında konuşan taksi şoförü ise o anları, "Aşağı tarafta çevirme vardı. Çevirmedeki en son araç bendim. İleriden gelenler süratli geldi. Yokuşta engel oldu ve duramadılar. Duramayan iki araç süratliydi" şeklinde anlattı.