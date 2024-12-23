Ankara’da düzenlenen operasyonda 8 bin litre kaçak alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Ankara Valiliği’nin sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan paylaşımda, “İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23.12.2024 tarihinde (bugün) ilimiz Yenimahalle ilçesinde yapılan takipli çalışmalar neticesinde Nevşehir ilinde kaçak yollarla üretilen ve ilimize getirildiği tespit edilen 8 bin litre alkollü içki ele geçirilmiş, konuyla alakalı 3 şahsa adli işlem yapılmıştır” denildi.