Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 470 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bugün öğlen saatlerinde gerçekleşti. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde, Yenimahalle ilçesinde ikamet eden A.H.P. isimli şahsa ait evde yapılan aramada, 5 bin 470 gram sentetik kannabinoid, 100 gram eroin, 10 gram kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya ilişkin evinde uyuşturucu bulunan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.