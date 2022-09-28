Başkent’te jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramada toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi.

Başkent’te jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramada toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi.

Mezar taşlarına zarar veren şüpheli yakalandı Mezar taşlarına zarar veren şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mamak’ta şüpheli gördükleri 2 aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda toplam 425 bin adet içime hazır dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.