Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 300 bin tütün basılmış makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 300 bin tütün basılmış makaron ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Mamak’ta şüphe üzerine durdurulan bir araçta, şüpheli hareketler sergileyen M.D., A.K. ve E.Ö. adlı şahısların üst araması gerçekleştirildi. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan arama sonucu 300 bin tütün basılmış makaron malzemesi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.