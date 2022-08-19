Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşilin Başkenti” projesi çerçevesinde 3 yılda kente 40 yeşil alan ve park kazandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeşilin Başkenti” projesi çerçevesinde 3 yılda kente 40 yeşil alan ve park kazandırdı.

3 yıllık sürede hizmete açılan Çubuk 1 Barajı dinlenme alanı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Gazi Park, Kaykay Parkı, Karavan Parkları ve Şule Çet Parkı gibi yeşil alanlar her gün binlerce başkentliyi ağırlıyor. Bugüne kadar 40 yeşil alan ve parkı Ankara’ya kazandıran belediye, yeni dinlenme alanlarının açılışı için geri sayıma başladı.

Atatürk’ün cumhuriyete armağan ettiği ilk betonarme baraj olan Çubuk 1 Barajı, Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenerek hizmete açıldı. Yenileme öncesi tam 27 yıl atıl kalan ve adli vakaların yaşandığı alan artık yenilenen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran yeni görüntüsüyle yoğun ilgi görüyor.

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve yalnızca belirli bir ailenin kullanımında olan 30 Ağustos Zafer Parkı’nda yapılan yenileme çalışması sonucunda artık vatandaşlar, haftanın 7 günü spordan pikniğe kadar birçok aktiviteye katılarak temiz havanın keyfini çıkarıyor. Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesinin (AŞTİ) yanında yer alan park ve çevresi; bisiklet yolları, oyun ve piknik alanları ile toplamda 166 bin metrekarelik yeşil alana sahip.

Ata mirasına uygun hale getirildi

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yıllardır atıl durumda bulunan yaklaşık 62 bin metrekarelik alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından ata mirasına uygun hale getirilip Gazi Park adını aldı. Yeşil alanları, spor sahaları, çocuk oyun parkurları, özgürce dolaşan hayvanları ve BELPA kafeteryası ile Gazi Park her hafta sonu binlerce başkentliyi ağırlıyor. Gençleri spora teşvik etmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, başkente ilk Kaykay Parkı’nı da kazandırdı. Çukurambar’da bulunan 3 bin 400 metrekarelik Kaykay Parkı, seyirci tribünleri ve yeşil alanlarla birlikte farklı yaş gruplarına hitap eden parkurlardan oluşuyor.

Kadına şiddete karşı sembol oldu

Büyükşehir Belediyesi, kadın cinayetine kurban giden Şule Çet’in adını Çankaya Ahlatlıbel Mahallesi’nde yaptığı parka vererek ölümsüzleştirdi. 43 bin metrekarelik alana kurulan park, Ahlatlıbel’de Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, son dönemlerde ilginin arttığı karavan turizmini yaygınlaştırmak ve Başkenti karavanların uğrak noktası haline getirmek amacıyla Kurtboğazı Barajı ve Mavi Göl’de ‘Karavan Park’ projesini de hayata geçirdi. Parklar, karavan severlere otopark, kamp alanı, temiz su, elektrik ve sosyal alanlarıyla hizmet veriyor.

Başkent Ankara Kalkınma Projesi sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca Etimesgut Gökay Caddesi Parkı, Yenimahalle Ebrar Camii Yanı Parkı, Çankaya Yıldızevler 737. Sokak Parkı, Yenimahalle Çakırlar Parkı, Mamak Kusunlar Mahallesi parkı ve Söğütözü 2120. Cadde parkı gibi pek çok park ve dinlenme alanını da Ankara’ya kazandırdı.

Gölbaşı’nda bulunan Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü’nde ise çalışmalar sürüyor. Karaoğlan Mahallesi’nde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması amacıyla meyve ve sebze üretimi de yapılan kampüste aynı zamanda cumhuriyetin 100. yılı için 2 bin 700 dönümlük dev bir dinlenme alanı için de çalışma gerçekleştiriliyor.

Batı Park dinlenme alanı, Göksu 2. Etap dinlenme alanı, Alacaatlı Lavanta Parkı, Lodumlu Mahallesi dinlenme alanı ve Karaköy Mesire Alanı 2. Etap’ta çalışmalar devam ederken, Bağdat Caddesi (Cemre Parkı Karşısı) dinlenme alanı, Keçiören Ovacık Parkı, Beştepe Caddesi Park ve dinlenme alanı ile Mamak Kusunlar ASKİ Anı Parkı’nın da temelleri atıldı.