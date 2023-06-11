Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. Köpeklerden 14’ü canlı olarak kurtarılırken 3’ü ise telef olmuş halde bulundu.

Yenimahalle’de bir mesire alanında 17 köpek ağaca asılmış bir şekilde hayvan severler tarafından bulundu. İddialara göre, bölgede besleme yapan hayvan severler alanda ağaca asılmış 17 köpek buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, 14 köpeği canlı olarak kurtarırken 3 köpek ise telef olmuş halde bulundu.