Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Festivali doludizgin devam ediyor. En küçüğü 7, en büyüğü 77 yaşında olan 100 çellistin verdiği konser hayran bıraktı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını birbirinden özel programlarla kutlamaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, ‘100. Yıla 100 Çello Konseri’ ve Atatürk’ün giysilerinin sergilendiği ‘Olgunlaşma Enstitüsü Cumhuriyet Defilesi’ ile başkentlileri buluşturdu. Türkiye’nin birçok ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden özel olarak Ankara’ya gelen en küçüğü 7, en büyüğü 77 yaşında olan 100 çellist davetlileri adeta büyüledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen konsere, CHP İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, DEVA Partisi İlçe Başkanı Bahadır Koç, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, üniversitelerin dekanları, Olgunlaşma Enstitüsü yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kokteyl ile başlayan gecede konukları, dönem kıyafetleri giyerek zarafetiyle büyüleyen Cumhuriyet kadınları karşıladı. Keman ve yan flüt dinletisi ise geceye renk kattı.

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır"

Başkentlileri Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de ağırlamaktan onur duyduğunu dile getiren Başkan Yaşar, “Cumhuriyet Bayramı, milletçe eğlendiğimiz değil millet olma bilincini tazelediğimiz, kendimizle gurur duyduğumuz gündür. Cumhuriyet halkın bayramıdır. Türk milleti, 100 yıl önce Cumhuriyet sayesinde eşit haklara sahip olmuştur. Cumhuriyet rejimi, ülkemizde bütün vatandaşları kanun önünde eşit saymış, herkesin temel hak ve hürriyetlerini devletin teminatı altına almıştır.

Bize bu özgürlük şansını Gazi Mustafa Kemal Atatürk tanıdı. Cumhuriyet bize her şeyden evvel egemenliğin bir sınıfa değil, millete ait olduğu gerçeğini kazandırdı. Bunun kıymetini bilelim. Ülkemize, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

100 çellist sahne aldı

Konuşmanın ardından Türkiye’nin farklı illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Yenimahalle’ye gelen profesyonel ve amatör 100 çello sanatçısı, Gazi Üniversitesi Çello Orkestrası ile performans gerçekleştirdi. Şef Prof. Dr. Şebnem Yıldırım Orhan’ın yönettiği orkestra, Hüdayda, Scherzo, Hekimoğlu, Çanakkale türküsü, Allegro, Perdon, French Folk Song gibi parçalarla seyircilere müzik ziyafeti sundu. Kapanışı Onuncu Yıl ve Gençlik Marşı ile yapan çellistlere vatandaşlar alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Türkiye’de ilk kez 100 çellistin konser verdiğini dile getiren Şef Şebnem Yıldırım Orhan, “Cumhuriyetimizin 100. yılı bir kere oluyor. O yüzden çok heyecanlıyım. Çok anlamlı bir programa dahil olduğum için Başkan Yaşar’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Defilesi büyük beğeni topladı

Konserin ardından Olgunlaşma Enstitüsü’nün kıyafetlerini hazırladığı Cumhuriyet Defilesi göz doldurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün giysilerinin sergilendiği defilede mankenler podyumda Atatürk’ün dönem kıyafetlerini taşıdı. Defile esnasında Mustafa Kemal Atatürk’ün kıyafetini taşıyan mankenlerin vals ve zeybek gösterisi ise izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda Yaşar, programda emeği geçen sanatçılara teşekkür ederek, çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.