Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları çerçevesinde Bursa-Ankara yolunu da etap etap yeniliyor. Ana arterlerde trafiği aksatmamak için gece çalışan ekipler, Ankara yolu gidiş istikametinin Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasını da iki gece boyunca süren hummalı çalışmalarla yeniledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarına hız verdi. İlçe ve kent merkezlerindeki ana arterlerde çalışmalar gece boyu sürdürülüyor. Bu çerçevesinde doğu-batı aksında Bursa trafiğinin can damarı olan Bursa-Ankara karayolunun asfaltı da gece boyu devam eden çalışmalarla etap etap yenileniyor. Geçtiğimiz hafta sonu yolun Ankara gidiş istikametinde Yüksek İhtisas Kavşağı ile Mimar Sinan Kavşağı arasını yenileyen ekipler, bu hafta sonu da Otosansit ile Gürsu Kavşakları arasını yenilemek için sahaya indi.

Zamanla yarış

Cuma gece saatler 23.59’u gösterdiğinde yolun trafiğe kapatılmasıyla başlayan çalışmada hat üzerinde freze çalışması gerçekleştirildi. Trafiğin aksamaması için Cumartesi sabahı ulaşıma açılan yolda asfaltlama çalışmalarına ise Cumartesi gece yarısından sonra başlandı. Adeta zamanla yarışın yaşandığı çalışmada asfalt dökme makineleri, silindirler ve saha personellerinin hummalı çalışması ile yol pazar sabahının ilk saatlerinde ulaşıma açıldı. Çalışma çerçevesinde yolun bin 200 metrelik bölümü bin 600 ton sıcak asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirildi.

Sıra geliş istikametinde

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 17 ilçesinin de önceliklerin farklı farklı olduğunu ancak ulaşım konusunun her ilçenin ortak sorunu olduğunu hatırlattı. Bu nedenle hiçbir ilçede altyapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermediklerini kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa’mızda karayolu ulaşımının ana omurgasını oluşturan Bursa-Ankara yolunu yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Program dahilinde Ankara gidiş istikametinde Yüksek İhtisas ve Mimar Sinan Kavşakları arası ile Otosansit ve Gürsu Kavşakları arasını yenilemiş olduk. Yine trafiği fazla aksatmadan gece yapılacak çalışmalarla yolun geliş istikametindeki çalışmalarımız da devam edecek” diye konuştu.