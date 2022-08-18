Ankara Valisi Vasip Şahin’in 97 yaşındaki annesi Nebahat Şahin, Pendik Kaynarca Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in 97 yaşındaki annesi Nebahat Şahin, Pendik Kaynarca Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in 97 yaşındaki annesi Nebahat Şahin yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Nebahat Şahin için Pendik Kaynarca Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, Vali Vasip Şahin, abisi Basri Şahin ile birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile ailesi, sevenleri ve aile dostları katıldı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Cenaze namazının ardından Nebahat Şahin, Kaynarca Koca Mezarlığı’nda toprağa verildi.