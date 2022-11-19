Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimin ardından Ankara Ticaret Odası (ATO) yeni yönetim kademeleri belirlendi. ATO’nın yeni yönetim kademeleri belli oldu. ATO Başkanı Gürsel Baran’a 2022-2026 yıllarını kapsayan 29’uncu dönemde ATO Başkan Vekilleri Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay eşlik edecek. Yönetim kurulu saymanlığı görevini de Adem Ali Yılmaz yürütecek.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimin ardından Ankara Ticaret Odası (ATO) yeni yönetim kademeleri belirlendi. ATO’nın yeni yönetim kademeleri belli oldu. ATO Başkanı Gürsel Baran’a 2022-2026 yıllarını kapsayan 29’uncu dönemde ATO Başkan Vekilleri Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay eşlik edecek. Yönetim kurulu saymanlığı görevini de Adem Ali Yılmaz yürütecek.

Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ikinci 100 yıla taşıyacak kadrolar belirlendi. 160 bini aşkın üyenin kayıtlı bulunduğu ve 24 bin 455 üyenin oy kullandığı seçimlerde güven tazeleyerek üçüncü kez başkan seçilen Gürsel Baran’a 2022-2026 yıllarını kapsayacak 29’uncu dönemde ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ile Temel Aktay eşlik edecek.

“ATO’nın ikinci yüzyılını inşa etmek için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız”

2023 yılının Cumhuriyet ile yaşıt ATO’nın da 100’üncü yılı olduğunu kaydeden Baran, “Mayıs ayında Ankara Ticaret Odamızın kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. Küresel ekonominin dönüşüm içinde olduğu bu süreçte Türkiye ile beraber Ankara Ticaret Odamızın ikinci yüzyılını inşa etmek için hep birlikte elimizi taşın altına koyacağız” ifadelerini kullandı.

ATO’nun 8 ve 15 Kasım’da gerçekleşen seçimlerinde ve ilk toplantılarda tüm yönetim kademeleri belirlendi. Tek listeyle girilen yönetim kurulu seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Naki Demir, Nihat Uysallı, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Temel Aktay, Yasin Özyolu seçilmişti. Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği ilk toplantısında kendi içinde görev dağılımını yaptı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay seçilirken, Sayman Üye olarak Adem Ali Yılmaz görev aldı.

ATO’nun 15 Kasım’da gerçekleşen ilk Meclis Toplantısı’nda Meclis Başkanlığı görevine Mustafa Deryal yeniden seçildi. Deryal’in listesinde yer alan Ali İhsan Özdemir ve Vecdet Fehmi Şendil Meclis Başkan Yardımcısı olurken, Ayşe Nilay Çelik de Katip Üye olarak seçildi.

Meclis üyelerinden Alaattin Doğan, Ahmet Gültan ve Ömer Faruk Kayaaslan da yapılan oylamada Hesapları İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görev aldılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu delege seçimlerinde halen TOBB Başkanlığı görevini yürüten Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası Delegesi olarak yeniden seçildi. Mustafa Deryal, Halil İbrahim Yılmaz, Erdoğan Özegen, Ali Efe Bezci, Ceyhan Gündüz, Fırat Aslanbaş, Hakan Beker, Hakan Bilgin, Halil Yavuz, Kadir Karapınar, Levent Kırbaş, Macide Özge Kuzu, Mehmet Emin Başer, Mehmet Naci İlci, Mehmet Özbey, Metin Demir, Murat Kopan, Murat Ülkü Karakuş, Mustafa Tekeli, Mücahit Şentürk, Sıtkı Öztuna, Ümit Kılıç, Vecdet Fehmi Şendil, Zeki Kara TOBB Genel Kurul Delegeleri olarak seçildi.

Disiplin kurulu görev dağılımını yaptı

Öte yandan, ATO’nun Disiplin Kurulu’nda görev alacak üyelerin de seçimi tamamlandı. Avukat Sefer Sani Gülcü, Belgin Sağdıç, Ersan Erdoğan, Osman Fatih Destici, Melih Kılınçarslan ve Zafer Demir’den oluşan Disiplin Kurulu ilk toplantısında Gülcü’yü Kurul Başkanı olarak görevlendirdi.

ATO’nun 29’uncu döneminde Başkent’teki tacirleri temsil edecek 192 meclis üyesi Rifat Hisarcıklıoğlu, Gürsel Baran, Mustafa Deryal, Abdulbekir Yılmaz, Abdullah Gürgür, Abdülfettah Doğan, Abidin Memili, Adem Ali Yılmaz, Agah Mamaloğlu, Ahmet Akça, Ahmet Gültan, Akın Acar, Alaattin Doğan, Ali Efe Bezci, Ali İhsan Güçlü, Ali İhsan Gürel, Ali İhsan Özdemir, Ali Yıldız, Ali Yurtoğlu, Alper Yavuz Polat, Atila Karakaya, Aydın Erkoç, Aydın Fatih Bektaş, Ayhan Kahraman, Ayhan Taşoğlu, Aykut Kiraz, Aykut Özçelik, Ayşe Nilay Çelik, Bekir Özmısır, Berat Kuzu, Bilgin Çağrı Tepebaşı, Birol Akman, Bülent İnal, Bülent Uz, Bülent Yük, Caner Vural, Cem Kuyumcu, Cengiz Duygulu, Cenk Aydoğan, Ceprail Keskin, Cevdet Toptaş, Ceyhan Gündüz, Coşkun Sönmez, Çağdaş Bozkurt, Çetin Çataloğlu, Çiğdem Biçel, Deniz Sayın, Doğanalp Yusuf Çiftci, Durmuş Ecevit Ankışhan, Durmuş Erdal, Ebubekir Balıkçı, Edip Balcı, Efe Polat, Emin Hisarcıklıoğlu, Emin Karpuzcu, Emre Altındağ, Emre Aydın, Emrullah Çetinkaya, Engin Kızılırmak, Erdal İpek, Erdinç Baysal, Erdoğan Özegen, Erhan Kızılmeşe, Erkan Dorgut, Erkin Ercan Bektaş, Faruk Elmalı, Fatih Ayhan, Fatih Ayhan, Fatih Çalışkan, Fatih Kanbur, Fethi Keskin, Fırat Aslanbaş, Filiz Akmaz, Galip Yeşilbaş, Hakan Beker, Hakan Bilgin, Hakan Ekici, Hakan Sancur, Hakkı Akkaş, Halil İbrahim Yılmaz, Halil İlik, Halil Yavuz, Halim Köker, Hamza Can, Hamza Daşdan, Hanım Zeynep Azeritürk Özdem, Hanifi Tümer, Hayati Akbaba, Hayati Özbek, Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Bayraktar, Hüseyin Kılıç, İbrahim Özçelik, İbrahim Öztürk, İbrahim Zatibeyoğlu, İsmail Aydın, İsmail Kulak, Kadir Karapınar, Kamil Karip, Kenan Bayram, Kirami Yıldırım, Koray Özlü, Levent Kırbaş, Levent Uğurlu, Macide Özge Kuzu, Mehmet Anıl Serin, Mehmet Ayrancıoğlu, Mehmet Emin Başer, Mehmet Fatih Çetinkaya, Mehmet Hakan Atalay, Mehmet Kaya, Mehmet Kaya, Mehmet Naci İlci, Mehmet Özbey, Mehmet Serdar Çankaya, Mehmet Tevfik İzgi, Mehmet Toprak, Mehmet Ünsal, Meriç Çağlayan, Mert Ünyazıcı, Metin Demir, Mitat Aydın, Muhammet Sarıtaş, Muharrem Kılıç, Murat Akça, Murat Cavlak, Murat Kopan, Murat Ülkü Karakuş, Murtaza Tosun, Mustafa Demiray, Mustafa Kurumlu, Mustafa Özgür Başkurt, Mustafa Pınar, Mustafa Tekeli, Mücahit Şentürk, Naki Demir, Naz Öztürk, Nihat Uysallı, Nurettin Yılmaz, Nusret Ayduğan, Oğulcan Sağlam, Oğuzhan Dağ, Olgun Aydın, Oncay Aras, Orhan Atakul, Osman Nuri Baybaş, Ömer Çağlar Yılmaz, Ömer Faruk Kayaaslan, Ömer Sarıoğlu, Paşa Sarman, Ramazan Gülhan, Ramazan Hakan Karadeniz, Ramazan Kahraman, Ramazan Yılmaz, Recai Kesimal, Recep Aydoğan, Sabahat Altınışık, Sadettin Orhan, Sadık Mermer, Sait Caner Yanardağ, Selahattin Karaoğlan, Selçuk Yaralı, Selim Gökşin, Selin Soykan Tepebaşı, Serkan Karaefe, Sıtkı Öztuna, Sinan Aktaş, Sinan Çiğdem, Soner Arslan, Suat Dedekargınoğlu, Suat Hisarcıklılar, Tayfun Soydemir, Temel Aktay, Turan Öztürk, Turgay Çınar, Turgay Kılıç, Turgay Yılmaz, Uğur Demir, Uğur Güven, Umut Çobaner, Ümit Kılıç, Üsame Kalaycı, Vecdet Fehmi Şendil, Veysel Erçakal, Yalçın Yılmaz, Yasin Özyolu, Yaşar Akan, Yusuf Oburaş, Yusuf Şimşek, Zekeriya Fındıkoğlu, Zeki Erdoğan, Zeki Kara isimlerinden oluştu.