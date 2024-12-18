Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, İran Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen toplantıda sağlık yatırımları ve ortak projeler için iş birliği mesajı verdi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek Büyükelçi Muhammed Hassan Habibullahzadeh ile bir araya geldi. Ziyarette iki ülke arasında sağlık turizmi alanında iş birliği yapılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyelini vurgulayarak, güçlü sağlık altyapısı, uzman kadroları ve doğal güzellikleriyle Türkiye’nin, alternatif tıp, termal kaplıcalar, karaciğer nakli, kanser tedavisi ve cerrahi müdahaleler gibi alanlarda uluslararası sağlık turizminde önde gelen bir ülke olduğunu belirtti. Bay, Türkiye’nin tıbbi aromatik bitkiler konusunda da önemli çalışmaları bulunduğunu ifade ederek, İran ile bu alanda iş birliği yapabileceklerini dile getirdi.

Bay, İran’da yetişen bitkisel ürünlerin ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla değerlendirilmesi ve bu ürünlerin Türkiye ile diğer ülkelere ihraç edilmesi konusunda federasyon üyesi şirketlerin girişimlerde bulunmaya hazır olduğunu söyledi. Ayrıca, İran’dan Türkiye’ye gelecek hastalara güvenli, sağlıklı ve kaliteli hizmetler sunabileceklerini belirtti.

Toplantıda, İran Devleti’nin sağlık politikalarını desteklemek amacıyla sağlık yatırımları, hastane ve kliniklerin kurulması gibi projelerde Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Bay, “Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan döneminde en üst seviyelere çıkmıştır. Federasyonumuz, bu gelişmeleri büyük bir memnuniyetle karşılamaktadır.” dedi.

Büyükelçi Muhammed Hassan Habibullahzadeh, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile İran arasındaki tarihi bağlara dikkat çekti. Sağlık turizmi alanında Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu ile iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirten Habibullahzadeh, iki ülkenin bu alandaki ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, İran Büyükelçiliği diplomatları tarafından İran’ın sağlık sistemi, sağlık yatırımları ve sağlık turizmi hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, iki ülke arasında sağlık turizmi alanında iş birliği yapılması için ortak çalışmalar yürütülmesi kararı alındı ve bu konuda fikir alışverişinde bulunuldu.