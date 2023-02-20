Ankara Sanayi Odası (ASO), Hatay’da depremzedeler için bin 500 kişilik ASO Yaşam Merkezi kurdu.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Hatay’da depremzedeler için bin 500 kişilik ASO Yaşam Merkezi kurdu.

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç öncülüğünde, 40 meslek komitesi başkanının koordinasyonu ile deprem bölgesinde belirlenen bir alanda 300 konteynerin bulunduğu bin 500 kişilik yaşam merkezi kuruldu. Yaşam merkezi içerisinde, yatak, mutfak, duş ve tuvalet bulunan, ısıtma sistemi olan 21 metrekarelik konteynerler bulunuyor. Ayrıca, yemekhane, çocuk eğitim ve bakım merkezi ve çocuk oyun parkı ve internet ağı gibi sosyal bileşenler de yer alıyor.

Depremden hemen sonra bölgeye geldiklerini ve hemen harekete geçen ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, "Biz depremden hemen sonra buraya geldik ve Belediye Başkanımızı Lütfü Savaş’a bize yer gösterir misiniz dedik. Çünkü biz bu deprem bölgesine ciddi anlamda gıda, yiyecek, barınmak için malzeme geleceğini tahmin ediyorduk. Çünkü Türk halkı duyarlıdır. Acilen konaklayabilmeleri için konteyner imalatlarını yapmamız lazım diye düşündük. Tam bir yaşam merkezi yapacağız burayı. Oyun parkı olacak, Türkiye bilişim derneğini göndermiş olduğu 40 metrekarelik bir konteyner içerisine 15 tane bilgisayar koyacağız. Çocuklarımıza bilgisayar eğitimleri vereceğiz. İki tane gönüllü psikolog arkadaşımız gelecek burada çocuklara danışmanlık yapacak. Ankara’da bir özel hastane sahibimiz bir doktor ve iki tane hemşireyi gönüllü olarak göndermeyi bölgeye taahhüt etti" dedi.

"Bizim buradaki sanayi tesislerini bir an önce faaliyete geçirmemiz lazım. Bunun için de tersine göç yapacağız" diyen Ardıç, "Tersine göçten kastım şu, bizler buradan batıya gelecek olan arkadaşlarımızı iş taahhüdünde bulunmanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü buradaki sanayicilerimiz zaman içerisinde çok sıkıntılar yaşayacaklar. Bizim buradaki sanayi tesislerini bir an önce faaliyete geçirmemiz lazım. Bunun için de tersine göç olarak bizler buraya operatör ve eleman desteğinde bulunacağız. Çalışan arkadaşlarımız bu bölgeye göndereceğiz ve o tesisin açılmasına destek olmaya çalışacağız. Bütçemiz ve imkanlarımız izin verdiği müddetçe bu bölgeye destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.