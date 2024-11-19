Ankara Sanayi Odası (ASO), kuruluşunun 61’nci yıl dönümünü ASO üyelerinin bir araya geldiği etkinlikle kutladı. Davetin açılış konuşmasını yapan ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Sanayi Odası’nın Başkent’in gelişmiş sanayi kentlerinden birine dönüşmesinde mihenk taşı olduğunu vurgulayarak, “Yaşadığımız tüm zorluklara rağmen başarılarla dolu 61 yılı geride bırakırken geleceğimize de güvenle ve umutla bakıyoruz” dedi.

Başkent Ankara’nın marka değerine en büyük katkıyı sağlayan kurumlardan olan Ankara Sanayi Odası’nın kuruluşunun 61’nci yıl dönümü Ankaralı sanayicilerin bir araya geldiği bir davetle kutlandı. ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve Meclis Başkanı Celal Koloğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, ASO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite, Yüksek İstişare Kurulu. Disiplin Kurulu Üyeleri, Ankara’daki Organize Sanayi Bölgelerinin Başkanları, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ve ASO Üyesi sanayiciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasında Ankaralı sanayicilere hitap eden ASO Başkanı Seyit Ardıç, sözlerine, “25 yıldır bu değerli ailenin mensubu olmanın gururu ile Odamızın 61. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum” ifadeleriyle başladı.

“Geleceğimizden umutluyuz”

Ankara Sanayi Odası’nın bozkır Ankara’nın gelişmiş sanayi kentlerinden birine dönüşmesinde mihenk taşı olduğunu vurgulayan Başkan Ardıç, “Zor günlerden geçiyoruz. Ama yaşadığımız tüm zorluklara rağmen başarılarla dolu 61 yılı geride bırakırken geleceğimize de güvenle ve umutla bakıyoruz. Geleceğimizden umutluyuz, çünkü her kuruluş yıl dönümümüzde olduğu gibi Ankara Sanayi Odası Ailesi olarak Anıtkabir’i ziyaret ettik ve Ulu Önderimiz Atatürk’e verdiğimiz sözü bir kez daha dile getirdik: Emanetin emanetimizdir, kurduğun Cumhuriyeti senin ilkelerin ve devrimlerin ışığında daha da ileriye taşıyacağız. Geleceğimizden umutluyuz, çünkü verdiğimiz sözü yerine getirmek için azimle çalışmaya kararlıyız. Geçen yıl Mart ayında Meclis Toplantımızı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Ulus’taki tarihi Meclis Binamızda yaptık; o günkü mücadele ruhuna bugün de aynı inanç ve kararlılıkla sahip olduğumuzu vurguladık. Geleceğimizden umutluyuz, çünkü 61 yıl önce bugün, Ankara Sanayi Odamızın temellerini atan kurucularımızın değerlerinden hiç sapmadık, sapmayacağız. Üretim ve yatırım yaparak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunma misyonumuzdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ve şunu da çok iyi biliyoruz; birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremez, döndüremeyecek” diye konuştu.

“Dijital çağı çok iyi kavramak, yüksek teknolojili üretime geçmek zorundayız”

Dünyadaki değişim ve gelişmelere dikkat çeken ASO Başkanı Ardıç, “Dijital çağı çok iyi kavramak, yüksek teknolojili üretime geçmek zorundayız” dedi. Sanayicilerin talep ve sorunlarını devletin en üst makamlarına çözüm önerileriyle birlikte aktaran ASO’nun, üyelerinin küresel gelişmelere hızla uyum sağlayabilmesi için pek çok proje de yürüttüğünü belirten Başkan Ardıç, “Sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmasına ve yüksek katma değerli üretime geçişlerine destek olmak için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik, öncelikli stratejik alanlarımız arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Ardıç, ASO’nun hazırladığı çok kapsamlı çalışma raporlarıyla durum tespiti yaptığına ve karar vericilere politika önerileri sunduğunu vurguladı. Ankara’nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu’nda, Ankara’nın yüksek teknoloji ihracatı payının yüzde 13 ile, yüzde 3,8 olan Türkiye ortalamasından ve diğer 5 büyük sanayi ilinden yüksek çıktığına dikkat çeken Ardıç, “Yüksek teknolojiye geçişin temel göstergelerinden olan Ar-Ge harcamalarına ilişkin TÜİK’in açıkladığı veriler de raporumuzu teyit etti. Ar-Ge harcamalarında Ankara’mız Türkiye birincisi oldu. Ankara, 2024 yılının ilk 10 ayında 11,4 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşarak, İzmir’i de geride bıraktı ve 4’üncü sıraya yükseldi” dedi. Ardıç, bu başarıda büyük katkısı olan Ankaralı sanayicileri tebrik etti.

“İllerin teknolojik gelişmişlik endeksini ASO açıklayacak”

ASO’nun hedefinin Başkent Ankara’yı sanayi ve teknolojide lider bir kent yapmak olduğunu hatırlatan Başkan Ardıç, Türkiye’nin üretime dayalı en büyük teknoloji üssünü kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Ardıç, “ASO Ankara Teknoloji Üssü; sosyal, kültürel ve ekonomik tüm ihtiyaçların karşılanacağız, tam donanımlı, Ar-Ge’ye dayalı bir üretim merkezi olacak. Teknolojide lider bir kentin Sanayi Odasına, bu ünvanına uygun bir endeks yayınlamak yakışırdı. Biz de yakışanı yapacağız. İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi’ni yayınlayacağız. TEPAV ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmayı Aralık ayında Meslek Komiteleri Ortak Toplantımızda kamuoyu ile paylaşacağız. İllerimizin Teknolojik Gelişmişlik Endeksini bundan böyle her yıl Ankara Sanayi Odası açıklayacak.

Başkan Ardıç, ASO üyelerinin faydalanacağı tam donanımlı ASO İncek Sosyal Tesisleri projesini de hayata geçireceklerini belirtti.

Ankara Sanayi Odası’nın kuruluşundan bugüne görev yapan tüm yöneticilerine ve kadrolarına teşekkürlerini sunan Başkan Ardıç, “Bizler de devraldığımız bayrağı, siz sanayici yol arkadaşlarımın ve büyüklerimin vizyonuyla, Meclisimiz ve 40 Meslek Komitemizin faaliyetlerinden aldığımız güçle ileriye taşımak için yılmadan, engel tanımadan daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz” dedi.