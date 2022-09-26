Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Bilecik’e Kültür ve Turizm Dayanışması gezisi düzenledi.

Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Bilecik’e Kültür ve Turizm Dayanışması gezisi düzenledi.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna beşiklik eden ve kurtuluş mücadelesinin çetin savaşlarının yaşandığı ve büyük başarılara imza atılan Bilecik’e, Bilecik Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ortaklığında tarih, kültür ve medeniyet bağdaşması sağlamak ve turizm amaçlı Rumeli göçmenleri ata topraklarında buluştu.

Yapılan ziyaret hakkında bilgi veren Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyfettin Şakalar, yönetim kurulu ve üyelerinden oluşan Rumeli Trükleri’nin 2 gün gerçekleştirilen Bilecik Kültür ve Turizm info gezisinde çok güzel geçti. Heyet Şeyh Edebali Türbesi, Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Yaşayan Şehir Müzesi, Bilecik Müzesi, Orhan Gazi Camii, imarethane, hamamlar, 2. Abdulhamid Han’ın eserleri Bilecik Saat Kulesi, Bilecik Rüştiye Mektebi, Osmaneli İçmeler, Sakarya Nehri, Tarihi Osmaneli Evleri, Yöresel El Sanatları, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, Rüstem Paşa Camii, Aya Yorgi Kilisesi, Ptt Teyyare, Osmaneli Panayırı, Vezirhan Köprülü Mehmet Paşa Camii ve Kervansarayı, Söğüt Ertuğrul Gazi Türbesi, Ertuğrul Gazi hazretlerinin yakınları ve silah arkadaşları, Kaymakam Çeşmesi, Hamidiye Külliyesi, Kuyulu Mescit, Pazaryeri Kınık Çömlek Köyü ve Küçükelmalı Tabiat Parkı gibi birçok alanda rehberler eşliğinde detaylı bilgi aldı. 45 kişiden oluşan heyet hayranlıklarını ve duygularını gizleyemedi. Bilecik’e bağlı Vezirhan beldesinde, muhacir göçmenleri ailelerinin karşıladığı heyete sütlü börek, göçmen pilavı ve çömlekte kuru fasulye gibi göçmen yöresel yemekleri ikram edildi. Son olarak Bozüyük Metristepe ve şehitlikleri gezen heyet Ankara’ya geçmek üzere Bilecik’ten ayrıldı" dedi.

" Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa kültürel ve sanatsal birçok etkinliği gerçekleştirmenin sözünü aldık"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, açıklamasının devamında, "Tarihin kadim izlerini taşıyan Bilecik’imizde bugün bu duygu ve düşünceler ile Ankara’da yaşayan Rumeli Türkleri soydaşlarımızı, ben de bir Selanik Karacaova göçmeni olarak ağırlamanın haklı hazzı mutluluğunu yaşadım. Ülkemizin her köşesi cennetten bir köşe olduğu gibi, Bilecik’imizde kadim bir kültür şehridir. Bilecik’imize ziyarette bulunan Ankara Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği ile ortaklaşa kültürel ve sanatsal birçok etkinliği gerçekleştirmenin sözünü aldık. Sayın Dernek Başkanımız Seyfettin Şakalar başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve misafirlerimize Bilecik olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından mübadeleler ile Türklerin bir kısmı Türkiye’ye göç eden ve bunun yanında günümüzde halen Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Sırbistan’da Türk nüfusun yoğun olduğu yerleşim yerlerinde ikamet eden soydaşlarımız ortak tarih, kültürel miras ve turizm amaçlı Bilecik ilinde bulunan tarihi ve kültürel yapıları, çetin mücadelelere şahitlik eden şehitliklerimizi, doğal ve tabiat güzelliklerin yanı sıra şehrin manevi büyüklerini ziyaret etme fırsatı buldular" ifadelerine yer verdi.