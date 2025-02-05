Rusya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Aydar Gashıgullın ve Ticaret Müşaviri Şamil Yanmurdin, SANKON Genel Merkezi’ni ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini duyurdu.

Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Rusya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Aydar Gashıgullın ve Ticaret Müşaviri Şamil Yanmurdin, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret etti.

SANKON Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Rusya, Türkiye’nin en güçlü ekonomik stratejik ortaklarından biridir" dedi. Cevahiroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in güçlü ilişkilerinin bu süreçte önemli bir rol oynadığını ifade ederek SANKON’un, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

"Güçlü işbirliğimizi sürdüreceğiz"

Rusya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Aydar Gashıgullın ise, SANKON’a Türkiye-Rusya ilişkilerine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Gashıgullın, bu ilişkileri SANKON ile daha da ileriye taşımak istediklerini belirterek, "SANKON’u en kısa zamanda Moskova’ya davet ederek, bu işbirliğimizi daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya Ankara Dış Ticaret Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Finans ve Yatırım Projeleri Federasyonu, İç Anadolu Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu, Tarım ve Gıda Federasyonu, Moda ve Tekstil Tasarım Federasyonu yetkilileri katıldı.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay’da toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi adına bir sunum gerçekleştirdi.