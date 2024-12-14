Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, “Suriyelilerin gidişiyle mobilya sektöründe çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü ülkemizde yoğun şekilde mobilya üretiliyor zaten” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 500 bin Suriyelinin iş gücünde yer aldığı tahmin ediliyor. Çoğunluğu kayıt dışı çalışan Suriyeliler, tekstil, sanayi, inşaat, hizmet, oto bakım ve mobilya imalat gibi çeşitli sektörlerde istihdam ediliyor. Suriyeli işçilerin iş gücüne katılımı, Türkiye’nin ekonomik dinamikleri üzerinde önemli bir etki oluşturuyor. Suriye’de Başşer Esad’ın ülkesinden ayrılmasıyla Suriyelilerin geri dönüş sürecinin hızlandı ve böylece iş gücündeki Suriyeli çalışan sayısının da azalacağı öngörülüyor. Bu durum, yerli iş gücü açısından tartışmalara da yol açıyor.

Bu çerçevede Suriyeli çalışanların mobilya imalat sektöründeki etkisi üzerine konuşan Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesinin sektörde nasıl bir etki oluşturacağını değerlendirdi.

“Suriyeliler ülkemizde de ara elemanı eksik açığını kapatmıştı”

Taklacı, Mobilya imalat sektöründe çalışan Suriyelilerin gidiş süreçlerinin başladığını belirterek, “Suriyeliler ülkemizde de ara elemanı eksik açığını kapatmıştı. Bu süreç tabii. Kış aylarında olduğumuzdan dolayı bu süreci yavaş yavaş atlatacağımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de faizlerin yüzde 50 olması. Dolayısıyla şu anda piyasalar oturmuş durumda. Suriyelilerin de gidişleri bu döneme denk geldiği için bence doğru bir dönem” açıklamasında bulundu.

Taklacı, Suriyelilerin yaklaşık 13 yıl önce Türkiye’ye geldiğini ve zaman içerisinde birçok sektörde eleman açığını kapattığını söyleyerek, “Suriyelilerin ülkemizden ayrılması mobilya sektörünü nasıl etkiler diye de düşünüyoruz tabii. Ama burada baktığınızda bir sürü işletmemiz var. Bir işletme bütün işi yapıyordu belki. Belki bugün dağılım olacak diğer işletmelere. Diğer iş yapmayan arkadaşlarımız da iş yapacaklar. Buradaki ülkemizde yaşayan işverenlerimiz de iş yapacaklar. Bununla ilgili de ben ılımlı görüyorum. Olumlu görüyorum. Çünkü eleman dağılımı herkese olacak. Bütün esnaf ve zanaatkar iş yapar duruma gelecek. Çünkü birisi çok eleman çalıştırdığında bütün işi bir sektör yapıyordu. Şimdi da, diğer imalat sektörüne de, diğer satıcılarımıza da dağılacağını düşünüyorum. Bence Türkiye bundan önce nasıl yaşıyorsa, bundan sonra da aynı şekilde yaşayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Suriyelilerin tamamının gideceğini de düşünmüyorum”

Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olduğundan dolayı yabancı işçi çalıştırabildiklerini dile getiren Taklacı, “Bugün baktığınızda kalkınmış Avrupa ülkelerinde de iş gücü dışarıdan geliyor. Bizim ülkemizde de bu sektörün hiçbir zaman boş kalmayacağını düşünüyoruz. Yani bugün Suriyeli kardeşlerimizin de tamamının gideceğini de düşünmüyorum ben, onu söyleyeyim. Ülkemiz biraz daha rahat bir ülke. Bununla ilgili de burada çalışanlar, memnun olan çalışanlar var. Tabii iş yeri açanlar da var burada” ifadelerin yer verdi.

“Esnafın en büyük sıkıntısı iş yeri açmalarıyla ilgili, çalışmalarıyla ilgili bir sıkıntısı yoktu”

Taklacı, yerli esnafın Suriyeli çalışanların varlıklarıyla ilgili bir sorunları olmadığını sözlerine ekleyerek, “Zaten buradaki esnafın en büyük sıkıntısı iş yeri açmalarıyla ilgili. Çalışmalarıyla ilgili bir sıkıntısı yoktu. Buradan bence bir geçiş süreci olur. Bu geçiş sürecini de ben atlatacağımızı düşünüyorum inşallah. Ben bir sıkıntı görmüyorum şu an itibariyle gitmeleriyle ilgili” şeklinde konuştu.

“Suriyelilerin gidişinden etkileneceğimizi düşünmüyorum”

Suriyelilerin gidişinin mobilya imalat sektörüne çok büyük bir etki oluşturacağını düşünmediğini söyleyen Taklacı, “Türkiye’de bir sürü fabrikamız var. Mobilya fabrikamız da var. El sanatları da var. Diğer sektörler de var. Bence mobilya sektöründe çok büyük sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü ülkemizde yoğun şekilde mobilya üretiliyor zaten. Bugün makine teknolojisi de gelişmiş durumda ülkemizde. Çok büyük sıkıntıyı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü mobilya fazlalığı olan bir ülke zaten ülkemiz. Bunu zaten ihracatla yeneceğimizi her zaman söylüyoruz zaten. İhracat yapmamızın gerektiğini de söylüyoruz. Bunlarla ilgili büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Taklacı, Suriyelilerin gidişiyle ani işgücü eksiğinin olacağını fakat bunun kısa süreceği için mobile fiyatlarına yansıyacağını da düşünmediğini söyledi.

“Suriye’de inşaat sektörü canlanırsa mobilya sektörü de canlanır”

Suriye’nin yeniden yapılanmaya girmesi durumunda ihracat boyutunda mobilya sektörünün olumlu etkileneceğini de vurgulayan Taklacı, “Orada bir yapılanma olduğunda orada inşaat sektörü canlandığında, mobilya sektörü de canlanır, diğer sektörler de canlanır. Bunlarla ilgili de ülkemize bir artı kazandıracağını, bir ivme kazandırılacağını düşünüyorum. Çünkü orada çok sayıda bina yapılmaya ihtiyaç var. Buranın mobilyasıydı, diğer işleriydi bütün eksiklerin ülkemizden sağlayacağını düşünüyorum. Bizim oradan çok iş yapacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Buradaki işimden, patronumdan hatta devletten çok memnunum”

Ankara Siteler’de bir mobilya imalathanesinde çalışan Suriyeli Musa Musa, Türkiye’ye 2016’da geldiklerini söyleyerek, “En fazla 1 buçuk 2 ay sonra gideceğiz. Orada ne iş yapacağımı bilmiyorum ama benim eski mesleğim inşaatçılık. Ailemle beraber gideceğiz. Buradaki işimden, patronumdan hatta devletten çok memnunum. Ama 1 buçuk ay 2 ay sonra memleketimize gideceğiz” diye konuştu.

“Türkiye bize sahip çıktı bizde gideceğiz yeter artık”

Türkiye’ye çocukken geldiğini ve okulu bitirdikten sonra mobilya imalathanesinde çalışmaya başladığını söyleyen Abtulrezak Gazi ise, “Burada döşemecilik yapıyorum. Esad gitti biz de döneceğiz artık Suriye’ye. Türkiye bize sahip çıktı bizde gideceğiz yeter artık. Oraya gittiğimde çalışmayı düşünmüyorum. 1 veya 2 ay içerisinde Suriye’ye dönüyoruz. Orası bizim vatanımız. Sizi de bekleriz Türkiye’ye teşekkür ederiz” dedi.