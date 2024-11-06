EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Metro İşletme Şube Müdürlüğü tarafından İvedik ile Akköprü istasyonları arasındaki 342 metrelik bölümde aşınmış olan metro rayları değiştiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilere daha güvenli, konforlu ve hızlı bir seyahat hizmeti verebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı Metro İşletme Şube Müdürlüğü, Başkentlilere kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla aşınan rayları yenileriyle değiştiriyor. Ankara Metrosu İvedik ile Akköprü istasyonları arasında aşınma tespit edilen 342 metre uzunluğundaki raylar, yolcu taşımada aksama yaşanmaması için seferlerin olmadığı saatlerde yapılıyor.

“Rayların değişim işini en kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz”

Vatandaşların konforlu ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metrosu Hat Bakım Kısım Şefi Abdullah Ulu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Metro İşletme Şube Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli bir seyahat gerçekleştirebilmesi amacıyla istasyonlar arasında bulunan rayların 342 metrelik kısmında ray değişimi yapılmaktadır. Yapılan bu değişim işlemleri esnasında güvenlik amacıyla uygulanan hız kısıtı nedeniyle bahsedilen aralıkta seyahat süremiz 5 dakika uzamakta olup, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için değişim işinin en kısa sürede bitirilmesine müteakip işletme hızının normal seyir hızına yükseltilmesi hedeflenmektedir. Çalışmaları 8 Kasım gibi bitirmeyi planlıyoruz. Trenlerimiz şu anda ortalama 10km/s hızla hareket ederken, çalışmalarımız tamamlandıktan sonra ortalama 70 km/s hızla hareket edecektir. Ray değiştirme çalışmaları metro personeli tarafından yapılmaktadır” dedi.