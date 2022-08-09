EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3) İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın iki ayrı bölgesinde, ray altyapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle yapacağı zemin düzeltme çalışmasına yarın başlayacak. 10 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında planlanan çalışma esnasında İstanbul yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez istasyonlarında seferler düzenlenmeyecek. Çalışma sırasında mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlar, Eryaman 1-2 ve Batıkent istasyonları arasında otobüs aktarmasıyla taşınacak.

EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3) İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın iki ayrı bölgesinde, ray altyapısında meydana gelen bozulmalar nedeniyle yapacağı zemin düzeltme çalışmasına yarın başlayacak. 10 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında planlanan çalışma esnasında İstanbul yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez istasyonlarında seferler düzenlenmeyecek. Çalışma sırasında mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlar, Eryaman 1-2 ve Batıkent istasyonları arasında otobüs aktarmasıyla taşınacak.

Kızılay-Batıkent Metrosu’nun devamı niteliğinde olan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanan İstanbul Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın yapımında uygun olmayan malzeme kullanıldığı tespit edildi. Daha önce bakım çalışmaları ile düzeltilmeye çalışılan durum kronikleşti.

EGO (Elektrik Gaz Otobüs) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve etüt neticesinde ortaya çıkan durum, sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla da desteklendi. Akademisyenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, hattın hatalı dolgu yapılan 129 metrelik kısmının altyapısını değiştirme kararı aldı.

Çalışma sırasında ulaşım otobüslerle sağlanacak

Yapılan sondaj çalışması ve akademisyenlerin raporlarıyla zemindeki sorunun ortaya çıkması sonrası yolcu güvenliği için tren hız limitinin 5 km/saate düşürülmesinin ardından, seyahatin hız ve konforunun etkilenmesi nedeniyle vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Akademisyenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda hattın, hatalı dolgu yapılan 129 metrelik kısmının altyapısı 10 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında değiştirilecek. Çalışma sırasında İstanbul yolu, Botanik, Mesa ve Batı Merkez istasyonlarında işletme yapılamayacağı için vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları amacıyla Eryaman 1-2 ve Batıkent istasyonları arasında otobüs aktarması yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki tren işletmesi daha güvenli daha konforlu ve seyahat süresi kısalmış olarak tekrar vatandaşların hizmetine sunulacak.