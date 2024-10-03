Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, “Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi” çerçevesinde Yenimahalle ve Keçiören ilçeleri arasında 6 kilometre uzunluğunda yeni bir içme suyu ana isale hattı inşa edecek. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan proje, 2,1 milyon Ankaralıya kesintisiz, sağlıklı, kaliteli ve temiz içme suyu sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş döneminde başkentin kritik sorunlarını tek tek çözerek önemli içme suyu ve altyapı yatırımları gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2 Temmuz 2024’de ihaleye çıkılan “Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi” için 30 Eylül’de sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında Yenimahalle ilçesi Demet Mahallesi’ndeki P1 Pompa İstasyonu ile Keçiören Etlik Mahallesi P2 Pompa İstasyonu arasında uzanan ve sık sık arıza veren eski içme suyu ana isale hattı iptal edilecek. Yerine 6 kilometrelik çelik boru döşenerek, yeni bir içme suyu ana isale hattı yapılacak. Ekonomik ömrünü tamamlayan söz konusu hattın yenilenmesi ile Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşayan vatandaşların gelecekte maruz kalması muhtemel su kesintilerinin önüne geçilecek. Proje bittiğinde 2,1 milyon Ankaralıya kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacak.

ASKİ öz kaynak ile yatırımlarını gerçekleştirirken, yatırımların aksamadan yürümesi için büyük ölçekli projelerini uluslararası finansman ile gerçekleştiriyor. “Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi” için de İller Bankası aracılığıyla Japonya Kalkınma Ajansı’ndan uzun vadeli kredi alındı. 2 yıl içinde tamamlanması planlanan proje çerçevesinde 346 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek.