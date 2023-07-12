Ankara merkezli olarak aralarında Denizli’nin de bulunduğu 5 ilde düzenlenen haraç operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün Buldan ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandığı soruşturmada, 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi’nde bulunan bir iş yeri önünde silahla kasten yaralama olayı sonrasında olayın faillerini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelilerin kullandıkları araç Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi’nde bir ara sokakta, olayda kullanılan silah ise Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ne (AŞTİ) yakın bir çöp konteynerinde poşet içerisinde beze sarılmış şekilde bulundu.

Olayın birçok suçtan aranma kaydı bulunan ve yurt dışında firar olan E.Y. isimli suç örgütü liderinin talimatları ile yine hakkında aranma kaydı olan ve yurt dışında firar olan M.A. isimli şüphelinin yönlendirmesi ile Aydın’dan araç ve silah getiren örgüt üyeleri ile İstanbul’dan gelen tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Tetikçilere araç ve silah temini yapan şüpheliler kaçmak üzere oldukları sırada Ankara il sınırında yolcu otobüsünde yakalandı.

Olayın suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak haksız ekonomik çıkar sağlamak için iş insanlarını tehdit ederek haraç toplanması olduğu anlaşıldı. Olaya karışan örgüt üyelerinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli İstanbul, Aydın, Denizli ve Ordu’da 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda olayda kullanılan araç ve silah ele geçirildi ve 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye ise adli kontrol uygulandı.

Soruşturmada isimleri geçen Ersin K., Ümit Y., Salim Ö. ve Ayhan B., Denizli’nin Buldan ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından adli işlemleri için Ankara’ya götürülen şüphelilerden Ersin K.’nın isminin kamuoyunda Buldan Şebekesi olarak bilinen soruşturma dosyasında da isminin geçtiği öğrenildi.