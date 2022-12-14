Uyuşturucu madde imali ve satışı yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 farklı suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, içlerinde ara yakalamalardaki kişilerin de bulunduğu toplam 62 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imali ve satışı yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 farklı suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, içlerinde ara yakalamalardaki kişilerin de bulunduğu toplam 62 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan 6 farklı suç şebekesini tespit etti. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düğmesine basan ekipler, Ankara merkezli İstanbul ve Gaziantep’te düzenledikleri operasyonlarda, içlerinde ara yakalamalardaki kişilerin de bulunduğu toplam 62 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Toplam piyasa değeri 7 milyon lirayı bulan uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 119 bin 400 adet sentetik ecza, 21 kilo 892 gram esrar, 1 kilo 383 gram eroin, 664 gram kokain, 100 gram metamfetamin, 5 kilo 225 gram eroin karışımlı ketamin, 500 kök Hint keneviri, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 47 bin 730 lira nakit, 300 dolar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucuların toplam piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu aktarıldı.

‘TİM 47’ unutulmadı

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen maddeler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde basın mensuplarına sergilendi. Ele geçirilen malzemelere yazılan ‘TİM 47’ yazısı ile 2016’da İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 40’ı emniyet mensubu toplam 47 kişi anıldı.