Ankara Kız Lisesi mezunları, 24 Öğretmenler Günü dolayısıyla öğle yemeğinde bir araya gelerek geçmişi yad etti.

Ankara Kız Lisesi mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri, Ankara Galatasaraylılar Derneği lokalinde öğle yemeğinde bir araya geldi. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için bir araya gelen mezunlar geçmişi yad etti. Öğrenciler ise mezunlardan öğütler dinledi.

Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Canan Yaşar yaptığı açıklamada, "Toplanma amacımız Öğretmenler Günü’nü kutlamak. Öğretmenlerimizin çoğu göreceksiniz okulumuzun ilk dönemlerinden emekli. Halihazırda öğretmenimiz ve okul müdürümüz de aramızda. Çok eski ve yeni mezunlarımız bir arada. Kaynaşarak özel bir gün yaşıyoruz. Öğretmenler Günü’müzü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Kız Lisesi’nde öğretmenlik yapmış olan Gülsel Telli ise, "1978 ile 1980 yıllarında Ankara Kız Lisesi’nin öğretmeniydim. Orada geçen yıllarıma hep ömrüm diye bahsediyorum. O ömrümden güzel kesitler yaşatan Öğretmenler Günü’nü kutlamak için buradayız. Öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız var aramızda" ifadesini kullandı.