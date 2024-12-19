Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) desteğiyle düzenlenen “Bir Ankara Hikayesi” etkinliğinde, Ankara’nın tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini anlattı.

AKK, ABB’nin desteğiyle düzenlenen “Bir Ankara Hikayesi” etkinliğinde, Ankara’nın tarihi, kültürel ve turistik potansiyelini anlattı. Etkinlikte, ABB’nin tarihe saygı projelerinden Ankara’nın turizm ve kültür merkezi olma hedeflerine kadar birçok konu ele alınırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da etkinliğe özel bir mesaj gönderdi.

Yavaş, mesajında Ankara’nın kültür ve turizmde hak ettiği yere ulaşması için yürütülen çalışmaları vurgulayarak, “Ankara, tarihinden aldığı güçle turizmde hak ettiği yere ulaşacak ve bu güzel şehir her yönüyle bir dünya markası olacaktır. Birlikte daha güzel bir Ankara için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Turizmde büyük bir çekim merkezi olacak"

AKK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilgin Aygül de Ankara’nın kültür turizmi potansiyelini vurgulayarak, "Ankara Kalesi ve çevresinde yapılan çalışmalar umut verici. Ankara’nın bir kültür, sanat ve eğlence merkezi olması yolunda önemli adımlar atılıyor. Tarihi dokusu bulunan bu şehir, turizmde büyük bir çekim merkezi olacak" dedi.