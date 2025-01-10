Ankara Kent Konseyi (AKK) Medya Çalışma Grubu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ‘Aksiyona Geç’ adlı etkinlik düzenledi.

Ankara Kent Konseyi Medya Çalışma Grubu’nun düzenlediği ‘Aksiyona Geç’ etkinliğinde televizyon, gazete ve ajans haberciliğinin bugünü ve geleceği ele alındı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara Kent Konseyi’nin gazetecilere kendilerini yabancı hissettirmediğini belirterek, “Gazetecilik farklı bir şey. Televizyon gazeteciği, YouTube yaptım. Televizyon ve YouTube birbirlerine rakip gibi gözüküyor ama gazeteciler için çok önemli bir mecra. Alanı daraltmıyor kesinlikle, daha özgürleştiriyor. Kişisel tatminin en yüksek olduğu mesleklerden bir tanesi budur. Çünkü her zaman vatandaşın içindesiniz” diye konuştu.

Programın ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi.