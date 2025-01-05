Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi’nde yeni dönemin ilk genel kurulu gerçekleşti. Divan, Yürütme ve Danışma Kurullarının seçiminin yapıldığı genel kurulda, Engelli Meclisi’nin yönergesi de görüşüldü.

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile her alanda olduğu gibi engelli bireyler için de ortak paydada buluşmaya devam ediyor. Kentte “Engelsiz Başkent” sloganıyla engelli bireylerin sosyalleşebilmesi için sanattan spora her alanda çalışmalarını sürdüren AKK Engelli Meclisi’nde yeni dönemin ilk genel kurulu Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleşti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın videolu mesaj gönderdiği genel kurula; ABB Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, AKK Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, AKK Genel Sekreteri Ömer Şan, çok sayıda dernek temsilcisi, akademisyen ve engelli vatandaş katıldı. Divan, Yürütme ve Danışma Kurullarının seçiminin yapıldığı genel kurulda; Divan Kurulu oluşturuldu, Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri de belli oldu. Ardından yeni dönem için çalışmalara başlayan üyeler, Ankara’da engelli bireylerin daha konforlu bir yaşam sürdürebilmesi adına Engelli Meclisi’nin yönergesini görüşerek istişarelerde bulundu.

“Engelli bireylerimizin haklarını tam anlamıyla kullanabildiği, bir Ankara’yı el birliğiyle inşa edeceğiz”

Mansur Yavaş videolu mesajında, tüm engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve Büyükşehir Belediyesinin kentteki engelli bireylere yönelik çalışmaları tam kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Mansur Yavaş, “Unutmayalım ki bir şehri güçlü kılan yalnızca yolları, binaları ya da parkları değildir. Asıl güç o şehrin her bir bireyinin eşit şartlarda onurlu bir yaşam sürebilmesidir. Engelleri kaldırmak için bir araya gelen yürekler güçlü bir toplumun temellerini atan en büyük güvencedir. Bu nedenle bugün burada bulunan sizler, dayanışmanın, eşitliğin ve umudun en güzel örneklerini temsil ediyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ‘önce insan’ diyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Tüm hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve eşit bir şekilde sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak bizim en temel önceliğimizdir. Engelli bireylerimizin hayatını iyileştiren pek çok projeyi de hayata geçirdik. Daha fazlasını gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Ancak unutmayalım ki; engelleri aşmanın yolu sadece alınan kararlardan değil, hepimizin omuz omuza verdiği güçlü bir dayanışmadan geçer. Engelli bireylerimizin haklarını tam anlamıyla kullanabildiği, sosyal hayatta daha fazla yer aldığı bir Ankara’yı el birliğiyle inşa edeceğiz.” dedi.

“Umudumuz ve kararlılığımız tamdır”

Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına eşit şekilde katılmalarını sağlamak adına kentte yürütülen çalışmaların ve dayanışmanın da önemli rol oynadığının altını çizen Yavaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sadece belediyelerin değil, toplumun her bir ferdinin de sorumluluğudur. Bu vesileyle Engelli Meclisini hayata geçiren ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu meclis sorunları birlikte ele almanın, ortak çözümler üretmenin ve daha güçlü bir dayanışma örneği sergilemenin önemli bir simgesi olacaktır. Hep birlikte engelleri kaldırmak için çalışacağız. Çünkü engelleri kaldırmak sadece bir görev değil, hepimizin aynı zamanda insanlık borcudur. Daha eşit, daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Ankara için umudumuz ve kararlılığımız tamdır”

ABB Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın engelli bireylere yönelik çalışmaları kente kazandırmaya devam edeceğini, “Mansur Başkanımız Ankara’yı yönetirken engelli kardeşlerimize, dostlarımıza pozitif ayrımcılık uyguluyor ve çok güzel projeleri de Ankara’ya kazandırmayı hedefliyor. Mansur Başkan’ımızla birlikte Ankara’mızı özellikle sosyal, kültürel, ekonomik alanda engelli bireyler için eşit bir şekilde geliştireceğiz” sözleriyle belirtti.

ABB Başkan Vekili Ertan Işık ise “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi olarak, burada Ankara Kent Konseyi’nin oluşturduğu farkındalıkları benimseyip aldıkları kararları hayata geçireceğimizi ben buradan tüm kalbi duygularımla söylüyorum. Zaten Ankara’da ilk defa Engelli Hizmetleri Daire Başkanlığı’nı Ankara Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdi. Engelli bireyler için üstümüze düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat ise ABB’nin Ankara’da sağlık, eğitim, spor, sosyal yaşam gibi alanlarda engelli bireylere sunmuş olduğu hizmetlere tek tek değinerek son olarak kente kazandırılan Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ve Engelliler Hizmet Birimleri ile ilgili, “Sayın Mansur Başkan ile 3 Aralık tarihinde Öveçler‘de Türkiye’de bir ilk olan Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ve Engelliler Hizmet Birimleri’ni Başkent’e kazandırdık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerin daha erişilebilir olması adına ilk defa erişilebilirlik komisyonunu da kurduk, bu çok kıymetli bir girişimdi. Ayrıca Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi ile beraber ortaklaşa birçok projeye imza attık. Yeni dönemde de Engelli Meclisi’miz ile beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan gerçekleşen genel kurul sonrası, yeni dönemde AKK Engelli Meclisi’ni 25 Yürütme Kurulu üyesi 13 Danışma Kurulu üyesi temsil edecek.