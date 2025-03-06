Ankara'da Keçiören Belediyesi bünyesinde staj yapan öğrencilere, Verem Hastalığı, Tütün Ürünleri ve Tütün Ürünleri Kullanımının Zararları konulu eğitim verildi.ANKARA (İGFA) - Tütün kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç kazandırmak amacıyla meclis salonunda düzenlenen seminerde tütün bağımlılığı ve bağımlılık belirtileri detaylı bir şekilde ele alındı.

Tütün ürünlerinin beden sağlığına, çevreye ve ekonomiye verdiği zararlar örneklerle anlatılarak tütün bağımlılığının önlenmesi için alınabilecek tedbirler ve yöntemler gençlere aktarıldı.

Bununla birlikte tütün ürünleri kullanımını bırakma sürecinde karşılaşılan zorluklar, bu süreci kolaylaştıracak yöntemler ve Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı konusunda katılımcılara yol gösterildi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, tütün kullanımının zararları konusunda farkındalık yaratmanın toplum sağlığı için önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu tür eğitimler, sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek ve toplumun sağlık bilincini güçlendirmek adına büyük öneme sahip" dedi.