Ankara Keçiören Belediyesi, sömestir tatilini eğlenceli hale getirmek için belediye bünyesindeki sosyal ve kültürel tesislerin kapılarını öğrencilere açtı.ANKARA (İGFA) - 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılı ara tatil heyecanını Keçiören’de yaşamak isteyen çocuklar Deniz Dünyası, Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, Doğal Yaşam Parkı, Kütüphaneler, Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi ve Estergon Türk Kültür Merkezi Etnografya Müzesi’ni ziyaret etme imkânı buluyor.

Öğrencilerin sömestr tatilini aileleriyle birlikte dolu dolu geçirmesi için belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Öğrencilerimizin ikinci döneme daha dinamik başlaması için zihnen ve bedenen dinlenmeleri gerekiyor. Biz de buna önayak olacak programlarla öğrencilerimizi destekliyoruz” dedi.

Dinlenmeyi ve eğlenmeyi hak ettiler

Yoğun ders maratonunun ardından dinlenmeyi hak eden öğrenciler için kolları sıvayan Keçiören Belediyesi birbirinden güzel tesisleriyle öğrencilerin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor.

Sualtı âleminin rengârenk yansımasını sunan Deniz Dünyası, kayak meraklılarını heyecanlandıran Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, onlarca tür canlıyı içinde barındıran Doğal Yaşam Parkı, Milli Mücadele Dönemi’nin ruhunu hissettiren Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi ve Eski Türk kültür ve yaşayış biçimini anlatan eserlerin yer aldığı Etnografya Müzesi ara tatilin ilk gününden itibaren öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler oldu.