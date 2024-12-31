Ankara Keçiören Belediyesi, Yazar Güngör Dilmen’in kaleme aldığı, oyunculuğunu ve yönetmenliğini Nermin Uğur’un yaptığı “Ben Anadolu” isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, Yazar Güngör Dilmen’in kaleme aldığı, oyunculuğunu ve yönetmenliğini Nermin Uğur’un yaptığı “Ben Anadolu” isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Tarihin kahraman kadınlarını günümüze taşıyan oyun Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Komedi-dram türünden tek perdelik oyunda, tarih boyunca Anadolu’da yaşayan ve tarihe yön veren kahraman Anadolu kadınları anlatıldı. Oyuncu ve yönetmen Nermin Uğur’un anlatımıyla vücut bulan Anadolu kadınlarının kahramanlık öyküleri, ilgiyle takip edilirken izleyicilerden büyük alkış aldı.

Buram buram tarih kokan bir oyun

Anadolu topraklarını Türk yurdu haline getiren kahraman Anadolu kadınlarının isimlerini yaşatmanın önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Ben Anadolu oyunu, kahraman kadınlarımızın tarihimizdeki önemini anlatan harika bir performansla sahnelendi. İzleyicileri geçmişe götüren, buram buram tarih kokan bu oyunun sahnelenmesinde emek veren oyuncu, yönetmen ve yazarımıza teşekkür ediyorum” dedi.