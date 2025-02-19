Ankara'da Keçiören Belediyesi vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için ilçede bulunan semt pazarlarında denetimi artırdı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler pazarlarda kalite, fiyat kontrolü, etiketlerin anlaşılır olması, tezgâhların temiz ve düzenli olması gibi kontrolleri yaparak pazarcı esnafını uyulması gereken kurallar konusunda uyardı.

Terazi ayarlarını da kontrol eden ekipler etiketi bulunmayan ve kurallara uymayan esnafa cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerin hem vatandaşın sağlığını korumak hem de maddi açıdan haksızlığa uğramaması adına çok önemli olduğunu ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Yapılan denetimler hem vatandaşımızı koruyor hem de esnafımızın eksiklerini gidererek bilinçlenmesini sağlıyor. Ekiplerimiz yapılan denetimlerde eksiklikler konusunda esnafı uyarıyor, eksiklerini tamamlamayan esnafa cezai işlem uygulanıyor. Amacımız ceza kesmek değil fakat vatandaşlarımızın hakkı ve sağlığı her şeyden önce gelir” dedi.