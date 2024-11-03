Ankara Keçiören Belediyesi’nin Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği "Geleneksel Lezzetler Yemek Yarışması" Kalaba Kent Meydanı'nda başladı. 4 gün boyunca sürecek yarışmada, katılımcılar Serhat illerine özgü geleneksel lezzetlerden kete, hıngel ve kavut olmak üzere üç ayrı kategoride yarışacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de lezzetler yarışıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmanın açılış programına Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Erzurum Ağzer Dernek Başkanı İzzet Keleş, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN 1 KURUŞ HARCANMADI

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye zengin mutfağımızın buluştuğu bu organizasyonda amacımız kete, hıngel, kavut gibi yerel lezzetlerimiz ile kültürel mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Keçiören’imiz Türkiye’nin bir mozaiğidir" dedi.

Başta Serhat illeri olmak üzere ülkemizin dört bir yanından ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Özarslan, "İlçemizde düzenlediğimiz bu organizasyonla aynı zamanda Yüce Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiriyoruz. Anadolu’nun dört bir yanından gelen maharetli ellerin hünerlerini sergileyeceği bu kıymetli etkinlik sonunda kazanan, sadece bu lezzetlerin usta temsilcileri değil, Türk mutfağının ve kültürümüzün kendisi olacaktır” dedi.

713 YARIŞMACI HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK

Heyecan dolu yarışma, noter huzurunda yarışma şartnamesinde yer alan kuralların, puanlama sisteminin ve ödüllerin duyurulmasının ardından jüri üyelerinin tanıtılmasıyla başladı.

Kete kategorisinde 417, hıngel kategorisinde 248, kavut kategorisinde 48 olmak üzere toplam 713 yarışmacı ürünlerini sergilemek üzere kolları sıvadı.

Her çadırda yarışmacıların hazırlayacakları yemeklerin malzemeleri hazır olarak bulundurulurken, verilen süre sonunda yemekler, değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunuldu. Jüri üyelerinin noter huzurunda puanlamalarını yaptığı yarışmanın sonunda dereceye girenler, büyük ödülleri almaya hak kazanacak.

4 gün boyunca sürecek olan lezzet yarışmasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinlik boyunca sahne alan sanatçılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.