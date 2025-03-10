Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Keçiören Kanuni Mahallesi’nde heyelan nedeniyle geçen yıl şubat ayında boşaltılan ve yıkımı yapılan 9 binanın hak sahiplerine aylık 15 bin TL kira desteği sağlayacak kararı belediye meclisinden geçirdiklerini söyledi.ANKARA (İGFA)- Ankara'da heyelan mağdurları olan hak sahipleriyle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Size bir müjdeyle geldik. Meclisimizde bir karar aldık, sizin bir yıl daha kiranızı Keçiören Belediyesi ödeyecek. Elimizde ne imkan varsa ben her zaman sizin yanınızdayım. Bu konuda her zaman müsterih olun” dedi.

BİR YIL BOYUNCA KİRA DESTEĞİ VERİLECEK

Hatırlanacağı gibi, Keçiören Kanuni Mahallesi Şehit Uğur Akgündüz ve 930. sokak çevresinde yaşanan heyelan nedeniyle bölgede bulunan 9 bina boşaltılmıştı.

Bu binalarda yaşayan hak sahiplerinin mağdur olmaması için aylık 15 bin TL kira desteğini sağlayacak önerge Keçiören Belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Emlak İstimlak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan ortak komisyon tarafından belirlenen 15 bin TL’lik kira desteği ödemeleri bir yıl boyunca ailelere kesintisiz olarak yapılacak.