Ankara Keçiören Belediyesi ve Pakistan İslam Cumhuriyeti iş birliğinde "Dostluğun Çerçeveleri: ECO Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Atila Zorlu, açılışta yaptığı konuşmada Keçiören Belediyesi'nin, kültürel iş birliklerinin önemini vurgulayarak, "Sayın Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'ın talimatları doğrultusunda Keçiören Belediyesi,yabancı ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek adına en çok faaliyette bulunan belediyelerden biri. Ülkeler arası dostlukları pekiştirmek adına büyük öneme sahip bu etkinliğimize katkı sağlayan fotoğraf sanatçılarımıza, yabancı ülke temsilciliklerine ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın, üye ülkeler arasında kültürel etkileşimi sağlamada önemli bir faaliyet gösterdiğini belirten ECO Kültür Enstitüsü Başkanı Dr. Saad S. Khan "Keçiören Belediyesi ve Pakistan Büyükelçiliği'nin iş birliğiyle düzenlenen sergi, farklı ülkelerden sanatçıların çektiği fotoğraflarla ECO üyesi on ülkenin sanatsal değerlerini bir araya getiriyor. Sergide emeği geçen fotoğrafçılara ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Türkiye, benim kendi evim gibi. Türkiye'nin acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir" diyerek Türkiye ile Pakistan arasındaki güçlü bağlara vurgu yaptı.

Keçiören Belediyesi her zaman yanımızda

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YousafJunaid ise yaptığı konuşmada "Bizim yapmamız gereken, ECO üyesi on ülkenin kültürel vetarihi bağlarını güçlendirmektir. Sanatçılarımızın fotoğraflarından oluşan "Dostluğun Çerçeveleri" adlı bu sergide ECO ülkelerinin geniş topraklarını, manzaralarını, güzelliklerini ve kültürel çeşitliliğini görüyoruz. Kültürler arasındaki etkileşime katkıda bulunan bu sergiye katılan ülkelere ve destekleriyle her zaman yanımızda olan Keçiören Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.