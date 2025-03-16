Ankara Keçiören Belediyesi’nin hazırladığı Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında iftar çadırları kuran Keçiören Belediyesi, birbirinden eğlenceli etkinliklerle de Ramazan coşkusunu yaşatmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Keçiören'in her noktasında Ramazan ayının coşkuyla geçtiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, çocukları da unutmadıklarını söyledi.

Çocukların unutulmaz bir Ramazan yaşamaları için Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Çocuk Atölyesi kurduklarını belirten Başkan Özarslan, 12:00-16:00 saatleri arasında açık olan atölye 7-10 yaş arası çocukları misafir ettiklerini söyledi.

Atık malzemelerden Ramazan feneri yapımı, bilye turnuvası, çini atölyesi, mani atışmaları, Ramazan hakkında ne biliyoruz? bilgi yarışması gibi daha bir çok etkinliğin yer aldığı atölyede çocukların hem eğlendiği, hem de Ramazan’ı dolu dolu yaşadığını belirterek, "Atölyelere katılmak isteyen çocuklar için ebeveynler 0312 359 00 36 – 0312 380 43 25 numaralı telefonları arayarak detaylı bilgi alabilir" dedi.